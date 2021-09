Zweitliga-Rückkehr perfekt: Alois Schwartz übernimmt erneut den SV Sandhausen

Alois Schwartz und der SV Sandhausen einigen sich erneut auf eine Zusammenarbeit. Der abstiegsgefährdete Zweitliga-Klub vermeldete am Mittwoch die Rückkehr des 54-jährigen Trainers als perfekt. Schwartz tritt die Nachfolge des Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an. Über die Vertragslaufzeit machten die Badener keine Angaben.

"Alois Schwartz coacht ab sofort den Fußball-Zweitligisten", teilt der SVS in einer kurzen Meldung mit. Weitere Infos folgen laut Homepage zeitnah. Schwarz werde "in Kürze" im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Schwartz war bereits von 2013 bis 2016 Coach in Sandhausen. Zuletzt hatte er von August 2017 bis Februar 2020 den Liga-Konkurrenten Karlsruher SC betreut. Sandhausen hat in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel gewonnen und zuletzt dreimal in Serie verloren. In der Tabelle liegen die Badener nach sieben Spieltagen auf Platz 16. Im Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Sonntag (13:30 Uhr, Sky) gibt Schwartz bereits sein Comeback beim SVS.