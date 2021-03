Berichte: Alonso-Wechsel nach Gladbach "noch nicht gesichert" - Umfeld reagiert zurückhaltend

Der Wechsel des früheren Welt- und Europameisters Xabi Alonso als Trainer zu Borussia Mönchengladbach ist nach Informationen der spanischen Sportzeitung Marca noch nicht fix. "In seiner Umgebung wird der Wechsel weder bestätigt noch dementiert", schrieb die Zeitung am Montag. Dass der 39-Jährige im Sommer Nachfolger von Marco Rose werde, könne "noch nicht als gesichert angesehen werden". Auch nach Kicker-Informationen soll in der Trainerfrage bei der Borussia noch keine Entscheidung gefallen sein.

Zuvor hatten Bild und Sport Bild vermeldet, dass der Spanier Alonso, der in der Fußball-Bundesliga drei Jahre für den Rekordmeister FC Bayern München gespielt hatte, den nach der Saison zu Borussia Dortmund wechselnden Rose beerben werde. "Wir kommentieren diese Geschichte nicht und werden uns melden, wenn es was zu vermelden gibt", sagte Vereinssprecher Markus Aretz.