Nach Kanadas WM-Qualifikation: Alphonso Davies vom FC Bayern zum Concacaf-Spieler des Jahres gekürt

"Ich freue mich über diese Auszeichnung, Fußball bringt Freude, Fußball bringt Glück und Fußball zeigt dir die Welt", sagte Davies, dem 2021 in der WM-Qualifikation in 13 Spielen fünf Tore und acht Vorlagen gelangen. Davies musste seit Mitte Januar wegen Anzeichen einer Herzmuskelentzündung nach einer vorangegangenen Corona-Infektion pausieren. Inzwischen nimmt der Abwehrspieler wieder am Mannschaftstraining der Bayern teil. Im Spiel gegen den FC Augsburg am kommenden Bundesliga-Wochenende könnte er möglicherweise sein Comeback geben.