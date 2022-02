Bayern-Star Alphonso Davies macht Fortschritte: "Best-Case, was den Heilungsverlauf anbelangt"

Trotz der bitteren 2:4-Pleite beim VfL Bochum hatte der FC Bayern am Samstagabend auch positive Nachrichten zu vermelden. Nachdem bei Außenverteidiger Alphonso Davies Mitte Januar Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden waren, macht der Kanadier inzwischen große gesundheitliche Fortschritte. "Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung", sagte Trainer Julian Nagelsmann und gab Einblicke in die weiteren Behandlungspläne.

"Es dauert noch ein bisschen. Die gefährlichen Marker des Herzens haben sich aber nahezu verabschiedet", meinte der Bayern-Coach: "Es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch ein bisschen Zeit bedürfen. In zwei Wochen gibt es wieder einen Kontrolltermin. Es ist der Best-Case eingetreten, was den Heilungsverlauf anbelangt." Am vergangenen Freitag hatte Davies seinen Mannschaftkollegen bereits bei einer Trainingseinheit zusehen können.