Klub-Boss von Crystal Palace verrät: Bayern-Shootingstar Alphonso Davies wäre fast bei uns gelandet

Jungstar Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München wäre nach Aussage von Klub-Chef Steve Parish vor einigen Jahren fast beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace gelandet. Seine im kanadischen Edmonton lebende Schwester habe ihm den Verteidiger empfohlen, als dieser dort mit 15, 16 Jahren an einer Fußball-Schule war, sagte Parish in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. „Wir sind extra nach Kanada geflogen, um uns den Spieler anzuschauen. Wir wollten ihn verpflichten, aber wir konnten wieder mal keine Arbeitsgenehmigung in England bekommen“, erklärte der Mitbesitzer des Londoner Vereins.