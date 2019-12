Dietmar Hamann adelt Bayern-Verteidiger Alphonso Davies: "Zu einer echten Größe entwickelt"

Flick lobt Davies: "Wegen seiner Schnelligkeit sehr wichtig"

Seit seinem Transfer zu den Bayern, damals war er noch linker Außenstürmer, absolvierte Davies 20 Pflichtspiele für den FCB, erzielte zwei Treffer und gab drei Vorlagen. Viel wichtiger ist jedoch die enorme Grundschnelligkeit, mit der der kanadische Nationalspieler als Außenbahnspieler große Vorteile gegenüber seinen Gegenspielern hat. Auch Flick lobte Davies nach dem Champions-League-Sieg gegen Tottenham, wo er gleich zwei Treffer vorbereitete: "Er tut uns im Moment wirklich sehr sehr gut. Er hat nun sieben Spiele in Folge gespielt. In der Defensive ist er für uns wegen seiner Schnelligkeit sehr wichtig", lobte Flick.

Der Kreis der Davies-Fans ist groß: "Er wird Weltklasse", sagte der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß jüngst im Gespräch mit Sport1 über Davies. Wenig überraschend hatte sich auch der designierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ende November positiv über den Flügelspieler geäußert. "Wir haben Alphonso Davies vor einem Jahr verpflichtet, weil wir in ihm eines der größten Talente seines Jahrgangs sehen. Es freut uns sehr, dass er das in den vergangenen Wochen Spiel für Spiel bestätigt", sagte Salihamidzic der Abendzeitung. "Und unsere Fans lieben ihn. Auf so einen jungen Spieler, der so unbeschwert mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und körperlichen Robustheit aufspielt, haben sie gewartet."