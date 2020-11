Nach langer Verletzungspause: Alphonso Davies beim FC Bayern zurück auf dem Trainingsplatz

Seit fast genau einem Monat fehlt Alphonso Davies dem FC Bayern München. Nun hat der Linksverteidiger, der sich am 24. Oktober beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte, sein Comeback auf dem Trainingsplatz gefeiert. Am Montagvormittag absolvierte der 20-Jährige eine erste Einheit auf dem Münchner Klubgelände an der Säbener Straße. Davies konnte zwar noch nicht mit der Mannschaft trainieren, er macht jedoch offensichtlich gute Fortschritte.

