Top-Talent Alphonso Davies: Diesem Bayern-Star habe ich "schon als Kind gerne zugesehen"

Nach seinem Wechsel von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern im vergangenen Winter fasst Top-Talent Alphonso Davies in München langsam Fuß. Seine ersten fünf Bundesliga -Spiele hat er trotz zwischenzeitlicher Verletzung bereits bestritten, beim 6:0 gegen Mainz 05 im vergangenen Monat gelang ihm sogar schon ein erster Treffer. Die tägliche Arbeit mit den Superstars des deutschen Rekordmeisters kommt ihm bei seiner Entwicklung zu Gute - wobei es ein neuer Mitspieler dem 18-Jährigen besonders angetan hat.

"Schau dir das Team an, da gibt es keinen Spieler, von dem man nicht lernen will", sagte der Teenager in einem Interview auf der Klub-Homepage: "Aber Thiago bewundere ich sehr. Wir spielen zwar komplett unterschiedliche Positionen. Aber seine Auffassungsgabe auf dem Platz, sein Gefühl, seine Technik, er bleibt immer ruhig. Das ist unglaublich zu beobachten – als Mitspieler und als Fan. Ich habe ihm schon als Kind gerne zugesehen."