Bayern-Star Davies zählt ManUnited-Kapitän Maguire an: "Ronaldo sollte die Binde bekommen"

Cristiano Ronaldo ist zweifellos einer der größten Fußballer aller Zeiten. Der Portugiese hat - mit Ausnahme des Weltmeister-Pokals - bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, darunter fünf Ballon-d'Or-Trophäen als "Weltfußballer des Jahres", fünf Champions-League-Titel, sieben nationale Meisterschaften in England, Spanien und Italien sowie der EM-Triumph mit seinem Heimatland. Nur eines gehört dem 37 Jahre alten Superstar aktuell nicht: die Kapitänsbinde bei seinem Klub Manchester United .

Genau diese Tatsache ist auch einem Fußballer ein Dorn im Auge, der mit den "Red Devils" eigentlich gar nichts zu tun hat: Alphonso Davies. Der Youngster des FC Bayern teilte via Twitch gegen ManUnited-Kapitän Harry Maguire aus und versuchte, sich bei seinen Ausführungen in die Lage Ronaldos zu versetzen: "Könnt Ihr Euch das vorstellen: Ihr seid Ronaldo – einer der größten Spieler aller Zeiten – und Euer Kapitän ist Harry Maguire. Und Ihr müsst den mit 'Ja, Kapitän' ansprechen ...“

Davies: "Ich will jetzt nicht Harry Maguire dissen, aber ..."

Für den englischen Traditionsklub läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Ende des vergangenen Jahres trennte man sich von Trainer Ole Gunnar Solskjaer und installierte Ralf Rangnick als Interimscoach. Trotz zunächst besserer Resultate, änderte sich fußballerisch nur wenig. Mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League Mitte März gegen Atlético Madrid und dem 0:1 beim FC Everton am Samstag in der Premier League musste auch der Ex-Leipziger kürzlich Rückschläge hinnehmen. Nach der jüngsten Auswärtspleite ließ sich Ronaldo zu einem Ausraster gegenüber einem Fan im Stadion hinreißen. Inzwischen hat sich der Ausnahmefußballer für sein Verhalten entschuldigt.