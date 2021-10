Bei Tor-Gala verletzt: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gibt Update zu Alphonso Davies

Das Tor-Feuerwerk des FC Bayern war gerade beendet, da musste einer der Top-Spieler des Rekordmeisters ausgewechselt werden: Dem FCB droht für das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Benfica Lissabon der Ausfall von Alphonso Davies . "Er hat im hinteren Oberschenkel einen leichten Schmerz verspürt. Wir wollten kein Risiko eingehen" , sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zur Auswechslung des Kanadiers beim 5:1 (5:0)-Sieg des Tabellenführers bei Bayer Leverkusen in der 40. Minute.

Der Team-Arzt habe laut Nagelsmann gesagt, dass Davies Glück gehabt habe. Aber eine genaue Diagnose beim Verteidiger stehe noch aus. "Selbst wenn es nur eine Verhärtung oder eine kleine Zerrung ist, da müssen wir gucken, ob es bis Mittwoch reicht" , sagte Nagelsmann am Sonntag. Für Davies kam in Leverkusen der 21-jährige Josip Stanisic ins Spiel.

Davies hat eine anstrengende Länderspielreise hinter sich. Der kanadische Nationalspieler spielte noch am Montag im Rahmen der WM-Qualifikation in Kingston gegen Jamaika (0:0), nur um danach nach Kanada zu fliegen, wo sein Team am Donnerstag in Toronto gegen Panama mit 4:1 gewann. Davies stand in beiden Spielen in der Startelf und kehrte dadurch erst spät ins Training der Münchner zurück. Nun droht eine Zwangspause.