Trainer Hansi Flick gibt Diagnose bekannt: Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern wochenlang

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Alphonso Davies verzichten. Der Außenverteidiger war beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt bereits nach wenigen Sekunden ohne Einwirkung eines Gegenspieler umgeknickt und schreiend vor Schmerzen zu Boden gegangen. Nach der Partie sagte Trainer Hansi Flick bei Sky: "Es sieht so, als ob ein Band ab ist und bei einem anderen ein Teilabriss im Sprunggelenk besteht. So eine Bänderverletzung dauert normalerweise sechs bis acht Wochen. Das ist ein Wermutstropfen. Wir hoffen, dass er schnell wieder dabei ist."