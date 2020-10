Schock nach wenigen Sekunden: Bayern-Star Alphonso Davies gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausgewechselt

Das Comeback von Alphonso Davies in der Startelf des FC Bayern war am Samstag schon nach wenigen Sekunden beendet. Der Kanadier knickte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kurz vor einer Ballannahme unglücklich und ohne Einwirkung eines Gegenspielers um und ging mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Anschließend wurde er auf dem Feld behandelt und verließ den Platz schließlich von den Betreuern gestützt. Für den Linksverteidiger kam in der dritten Minute Lucas Hernandez in die Partie.