Alpines Teamevent wegen starken Windes verschoben – Dürr und Co. hoffen auf Medaille am Sonntag

Das Mixed-Teamevent der alpinen Skirennfahrer bei den Olympischen Winterspielen in China ist auf Sonntag verlegt worden. Wegen starken Windes wurde der Wettbewerb am Samstag zunächst mehrfach verschoben und schließlich ganz von der Tagesordnung genommen. Nun soll er am Sonntag (2 Uhr MEZ) nachgeholt werden. Er ist die letzte Chance für die deutsche Alpin-Riege, doch noch eine Medaille zu holen und die zweite Nullnummer nacheinander bei Winterspielen zu verhindern. Anzeige

Unglückliche vierte Plätze für Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt sind die bislang besten Ergebnisse des deutschen Alpin-Teams in China. Dürr hofft nun auf die letzte Chance im Mannschaftswettbewerb. "Wir sind alle gut drauf, die Stimmung ist gut. Wir haben uns super vorbereitet und sind jetzt nochmal heiß", sagte die Münchnerin. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo vor einem Jahr hatten die Deutschen im Teamevent überraschend Bronze geholt. Dürr und Linus Straßer, der im Slalom am Mittwoch Siebter wurde, waren damals Ersatzfahrer. Nun dürften beide zu den vier Stammkräften gehören.