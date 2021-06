Als die SF Aligse die Zweitligazeit mit einer Partie für die Geschichtsbücher begannen

„Hat sich das gelohnt?“

Auf den 20. September 2014 hatten sie lange hingearbeitet im Lehrter Ortsteil. Denn mit der erstmaligen sportlichen Qualifikation für die 2. Bundesliga war nur ein erster Teil dessen vollbracht, was es für einen Start in dieser ambitionierten Spielklasse braucht. „Lizenzierung, Bandenbau, Sponsorenakquise“, zählt Ahlborn auf. Neben dem Feld war einiges zu tun in der „Sommerpause“, bis der Ball endlich wieder über das Netz fliegen konnte. „Und über allem standen die Fragen: Hat sich das gelohnt? Können wir mithalten?“, erinnert sich der 33-Jährige. Sie konnten. Und verlangten den Gästen aus dem Westmünsterland – einem gestandenen Zweitligisten – alles ab. Wirklich alles. 161 Minuten dauerte diese epische Schlacht an der Schlesischen Straße in Lehrte. „Das Wasser lief in Bächen innen an den Scheiben runter“, sagt Ahlborn lachend und liefert sogleich die Erklärung nach: „Wir hatten damals noch keinen Schlüssel, um die Fenster zu öffnen. Es waren gefühlt 100 Grad in der Bude.“

Binnen knapp drei Stunden wird so mancher Schweißtropfen vergossen. Beim 18:25, 29:27, 21:25, 25:23, 33:35 dauerte allein der furiose Schlussakt – Satz fünf, eigentlich bei 15 Punkten für eine Partei beendet – stattliche 41 Minuten. Da mussten nicht nur die 14 Aligser Akteure sowie das Trainerteam ihre Schmerzgrenze überschreiten, auch den rund 600 Zuschauern in der randvollen Halle verlangte der Krimi psychisch und physisch eine Menge ab. „Beim Stand von 20:20 im vierten Satz sind alle auf der Tribüne aufgestanden. Und haben sich bis zum Ende des Spiels nicht wieder hingesetzt“, schwärmt Ahlborn. „Mehrere Zuschauer haben mir nachher ihre Brandblasen an den Händen gezeigt – vom Trommeln.“ Zwei Instrumente gingen beim rhythmischen Daueranfeuern sogar zu Bruch.

Marten Ahlborns Bruder Steffen und Neuzugang Raphael Supernak wuchsen auf den Außenpositionen über sich hinaus. „Ich wusste, dass ich den Ball geben konnte, wem ich wollte; die beiden machen schon was Gutes damit“, sagt Marten Ahlborn. „Uns Zuspielern gibt so was eine unbeschreibliche Sicherheit.“

Die Angabe, wie viele Matchbälle die Gastgeber an diesem langen Samstagabend ungenutzt ließen, ist über die Jahre ein wenig ungenauer geworden. Einigen wir uns also einfach auf ungefähr fünf, während die Nordrhein-Westfalen mehr als doppelt so viele Anläufe nahmen, um schließlich allerdings den benötigten Zweipunktevorsprung herzustellen. Entscheidender Mann war der beim Stand von 33:33 aufs Feld gekommene Bocholter Michael Maximilian Lake. SFA-Coach Harald Thiele habe am Ende nicht mehr zu wechseln gewagt, berichtet Marten Ahlborn. Dessen Gegenüber Waldemar Zaleski hingegen riskierte den Tausch und mengte der Partie mit Lake die Unterschied ausmachende Zutat bei. „Ein direkter Punkt, den anderen wunderbar vorbereitet, das war’s“, sagt Marten Ahlborn lakonisch. Lake wurde zum Matchwinner. So schnell kann es plötzlich doch gehen – nach schier unendlichen 161 Minuten.