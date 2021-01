Blick zurück: Als Frohburgs Spranger gegen den 1. FC Lok trotz Kreuzbandriss auf die Zähne biss

Frohburg. Im Zusammenhang mit dem Artikel über die Historie des Frohburger Werner-Seelenbinder-Stadions wurden Erinnerungen an einen weiteren dort stattgefundenen Höhepunkt wach. So meldete sich Udo Zagrodnik aus Regis-Breitingen zu Wort und lenkte den Blick auf ein Freundschaftsspiel der Einheit-Fußballer gegen den 1. FC Lok Leipzig am 9. Juli 2016. Der rastlose Foto-und Textreporter aus der Pleißestadt ist treuer Anhänger der Blau-Gelben, fuhr damals gemeinsam mit einem Kumpel per Fahrrad in die Rennstadt und nach unterhaltsamen Stunden später mit der S-Bahn zurück in die Heimat.

