Als Gulacsi-Nachfolger? RB Leipzig verpflichtet Belgier Vandevoordt zwei Jahre im Voraus

Leipzig. Mit dieser Neuverpflichtung hatten wohl die wenigsten gerechnet. RB Leipzig verstärkt das Torwartteam, holt Maarten Vandevoordt vom KRC Genk. Allerdings wird der 20-Jährige nicht zur kommenden Saison am Cottaweg erwartet, sondern erst 2024. Bleiben soll der Belgier dann gleich für fünf Jahre, also bis 2029. „Maarten zählt mit seinen erst 20 Jahren schon jetzt zu den Top-Torhütern in Belgien. Er passt mit seiner mutigen und offensiven Spielweise optimal zu dem Fußball, den wir bei RB Leipzig spielen", so Torwart-Trainer Frederik Gössling. „Wir freuen uns auf einen spannenden jungen Torhüter, wollen ihn bei uns weiterentwickeln und auf ein noch höheres Level bringen." Sein künftiger Schützling ist voller Vorfreude: „Die Torwartausbildung bei RB Leipzig ist fantastisch – Peter Gulacsi hat sich hier beispielsweise zu einem der besten Keeper in Europa entwickelt. Diesen Weg möchte auch ich gehen."

Vandevoordt debütierte am 24. September 2019 beim belgischen Erstligisten. Im Dezember desselben Jahres stand er erstmals in der Champions League zwischen den Pfosten. Mit 17 Jahren und 287 Tagen ist er damit der jüngste Keeper, der bislang in der Königsklasse zum Einsatz kam. Seit Beginn der laufenden Saison ist er Stammkeeper des KRC, kam wettbewerbsüberreifend in 44 von 45 Pflichtspielen zum Einsatz.

„Durch die Verpflichtung von Maarten Vandevoordt konnten wir frühzeitig einen Top-Transfer für die Zukunft fixieren und in der langfristigen Kaderplanung die immens wichtige Position des Torhüters perspektivisch hervorragend besetzen“, kommentiert Christopher Vivell, Technischer Direktor bei RB. Ist Vandevoordt also der Mann, der Kapitän und Nummer eins Peter Gulacsi im Leipziger Tor nachfolgen soll? Denkbar. Der Vertrag des Ungarn läuft aktuell bis 2025. Gulacsi wäre dann 35 Jahre alt und seit zehn Jahren in Diensten des Bundesligisten. Für einen Keeper ist das kein Alter. Höchstleistungen sind - siehe Manuel Neuer oder Gianluigi Buffon - auf dieser Position auch weiter möglich.