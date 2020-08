Als 96-Aufstiegsheld Milovanovic per Fallrückzieher traf...: „Dann habe ich Flügel bekommen“

Wer aber hatte wirklich daran geglaubt? Zu trostlos war der 96-Auftritt beim Hinspiel in Berlin gewesen, das 0:2 schmeichelte den Hannoveranern. Ein frühes Tor wollten sie in der zweiten Partie erzielen, um dann mit Hilfe der 50 000 Zuschauer im Niedersachsen-Stadion das fast Unmögliche möglich zu machen.

Es war genau 22.57 Uhr an diesem denkwürdigen 24. Mai 1998 als Torhüter Jörg Sievers den Schuss von Francisco Copado abwehrte. Damit hatte 96 das Elfmeterschießen gegen Tennis Borussia Berlin mit 3:1 gewonnen und den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft.

Normal war an diesem Sonntagabend vor 22 Jahren gar nichts. Sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit dann der absolute Wahnsinn. „Dieter Hecking hat den Ball zurückgelegt zu Fabian Ernst, der hat auf Carsten Linke geflankt, unser Fußballgott legte mir den Ball per Kopf vor. Und dann habe ich Flügel bekommen.“ Milovanovic lag quer in der Luft, der Ball schlug hoch oben im Tor ein.

Der Plan funktionierte. Schon in der siebten Minute köpfte Gerald Asamoah das wichtige 1:0. Markus Kreuz hatte geflankt. Und der eingewechselte Vladan Milovanovic, den die Anhänger zuvor lautstark gefordert hatten, erzwang in der 84. Minute mit seinem Fallrückziehertor die Verlängerung.

„Milos“ Tor war auch ein Abschiedsgeschenk an 96. Erst drei Stunden vorm Spiel hatte der sensible Serbe erfahren, „dass ich dabei bin“. Beim Hinspiel in Berlin hatte Coach Reinhold Fanz noch auf Milovanovic verzichtet, ihm mangelhafte Trainingsleistungen vorgeworfen. Der 96-Toptorjäger (22 Saisontreffer in der Regionalliga) war frustriert in Hannover geblieben. Beim Rückspiel gab er seine Antwort auf dem Platz. In der 61. Minute wurde Milovanovic für Hakan Bicici eingewechselt, 23 Minuten später traf er.

96 stieg auf – und Milovanovic blieb in der damaligen Regionalliga, wechselte nach Braunschweig. „Dort herrschte großer Druck, alle erwarteten viele Tore von mir. Und alles andere als der Aufstieg war kein Erfolg.“ Ab 1999 hieß sein Trainer dort ... Reinhold Fanz: „Da hatte ich kein Problem mehr mit ihm, wir haben uns ausgesprochen.“ Milovanovic war fortan aber immer wieder verletzt, musste sich an der Achillessehne operieren lassen: „Es war der Anfang vom Ende meiner Karriere.“

"Hannover gehört in die erste Liga"

Dass Braunschweig nächste Saison wieder mit 96 zusammen in einer Liga spielt „freut mich nicht“, sagt Milovanovic – und liefert die schnelle Begründung: „Ich gönne Braunschweig den Aufstieg in die zweite Liga – aber Hannover gehört in die erste Liga.“

Was hätte er in seiner Karriere anders laufen können? „Eigentlich nichts“, sagt Milovanovic. „Ich hätte mir nur gewünscht, in Hannover bleiben zu können.“ Hat er noch Kontakt zu 96? „Ab und zu schreibe ich bei Instagram mit Leo Manzi, auch mit Otto Addo und Gerald Asamoah.“

Und was macht Hannovers Aufstiegsheld heute? „Ich habe mit einem Freund in Krusevac eine Sporthalle gebaut und eine Fußballschule geleitet. Seit acht Jahren bin ich jetzt Chiropraktiker. Außerdem betreue ich einige Basketballer der serbischen Nationalmannschaft, sozusagen als Privatmasseur.“ Und dann sagt Milovanovic, das, was ihn so sympathisch macht: „Ich bin zufrieden.“