Als Kapitän? Wolfsburgs Arnold vor Olympia-Nominierung

Die Bundesliga und Olympia - immer ein heißes Thema. Denn die olympischen Turniere kollidieren in der Regel mit der Saisonvorbereitung der Klubs. In diesem Jahr finden die Partien zwischen dem 22. Juli und dem 7. August statt , Deutschlands Vorrunden-Gegner sind Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste. Geht's wie 2016 für das DFB-Team bis ins Finale, wäre Arnold erst wenige Tage vor dem ersten Spieltag wieder da. Und der neue VfL-Trainer Mark van Bommel hätte einen wichtigen Spieler wie den Wolfsburger Mittelfeldmann (der bei Olympia und beim VfL auch ein Kandidat fürs Kapitänsamt ist) gern im Vorlauf der ersten Pflichtspiele dabei.

Sechs Wolfsburger bei der EM - aber keiner davon im deutschen Nationalteam. Dafür steht für einen VfLer wohl ein anderes Fußball-Großereignis in diesem Sommer an: Maximilian Arnold ist weiter ein ganz heißer Kandidat für das deutsche Olympia-Fußballteam! DFB-Trainer Stefan Kuntz will seinen Kapitän aus der U21-EM-Siegermannschaft von 2017 nach SPORT BUZZER-Informationen unbedingt in Tokio dabei haben. Dafür ist er aber auf den guten Willen des VfL angewiesen - denn eine Abstellungspflicht besteht nicht.

Unabhängig von der anstehenden Arnold-Nominierung sagt VfL-Manager Jörg Schmadtke: "Die Terminsituation mit Olympia ist immer ungünstig, zumal ja in diesem Jahr auch U21-EM war und die Euro gerade läuft. Und im kommenden Jahr steht ja auch noch eine WM an. Da muss man in Sachen Belastung schon genau hinschauen."

Für den 18-köpfigen Olympia-Kader dürfen Spieler der Jahrgänge 1997 und jünger nominiert werden, drei Akteure dürfen älter sein. Arnold besetzt eine dieser drei Oldie-Stellen, für die anderen beiden kommen unter anderem Ex-VfLer Max Kruse (Union Berlin) und Leverkusens Abwehrmann Jonathan Tah in Betracht. Offen ist noch, wie viele Spieler des aktuellen U21-EM-Siegerkaders dabei sein werden. Greuther Fürth hat bereits signalisiert, Ex-VfLer Anton Stach abstellen zu wollen, mit Lukas Nmecha (Anderlecht) gehört ein weiterer ehemaliger Wolfsburger zu den Kandidaten. Und: Abwehrmann Felix Uduokhai (früher VfL, jetzt Augsburg) soll bereits fest eingeplant sein.

Dass auch Wolfsburg-Shootingstart Ridle Baku bei Olympia dabei ist, gilt derweil als ausgeschlossen. Der Ex-Mainzer hätte zwar Lust auf das nächste Turnier mit dem DFB-Team, doch VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer bremste ihn bereits: "Ich glaube, dass Ridle jetzt mal eine Pause braucht. Es war eine intensive Saison."

Am Dienstag steht die Nominierung an, Kuntz führt weiter Gespräche mit den Klubs. "Wir reden noch", sagt Schmadtke, ohne die Ergebnisse dieser Gespräche vorgreifen zu wollen. Denkbar ist, dass mit wenigen Ausnahmen kein Klub mehr als einen Spieler für Olympia abgibt. Was im Falle des VfL einfach wäre - Arnold reist nach Tokio, Baku nicht.