Als Neuling unter die ersten zwei? Mellendorfer TV kehrt verstärkt in den Bezirk zurück

Die Meistermannschaft verzeichnet keine Abgänge. Punktuell wurde die Formation verstärkt. Von den A-Junioren der JSG Wedemark wechselten Fynn Bartholomäus und Tim-Jonas Schiewe zum MTV. Der Sprung in den Männerbereich scheint den beiden hoffnungsvollen Talenten gut gelungen zu sein, zumindest sah es im Training und den bisherigen Testspielen ganz danach aus. „Die Jungs haben einen super Eindruck gemacht“, lobt Henning, „sehr stabil und äußerst motiviert.“ Der dritte Neue ist ein alter Bekannter: Michael Draper ist nach seinen Stationen beim SV Ramlingen/Ehlershausen II und Heeßeler SV wieder zurück. Der gelernte Stürmer dürfte die offensive Durchschlagskraft der Mellendorfer verbessern. „Wir haben einen guten Kader, das passt“, sagt Henning.

Elf Testspiele hat Mellendorfs Trainer Matthias Henning insgesamt vereinbart. Damit dürfte das Team aus der Wedemark ganz weit vorn liegen in puncto Vorbereitungspartien. „Wir haben einfach so getan, als ginge die Saison wie gewohnt los“, sagt Henning augenzwinkernd. Nach drei Jahren Abstinenz kehrt der Mellendorfer TV auf die Bezirksebene zurück.

FAQ zu vermehrten Corona-Fällen: Saisonstart nicht in Gefahr, Flickenteppich droht

Henning findet Modus "gewöhnungsbedürftig"

Mit der Staffeleinteilung ist der Coach vollauf zufrieden, der MTV trifft in der Gruppe 3 auf die Mit-Aufsteiger TuS Mecklenheide, MTV Engelbostel-Schulenburg und TSV Godshorn II sowie den TSV Kolenfeld, TSV Luthe, TuS Garbsen und TSV Mühlenfeld. „Ich glaube, die Staffel ist sehr ausgeglichen. Einen echten Favoriten kann ich nicht ausmachen – mit Ausnahme der Mühlenfelder vielleicht“, sagt er.

Auf wenig Gegenliebe stößt bei den Wedemärkern der neue Modus mit Achter-Vorrundenstaffeln und der anschließenden Aufstiegsrunde für die jeweils beiden Erstplatzierten und Abstiegsrunde für die restlichen Teams. „Das ist gewöhnungsbedürftig, die Saison ist dadurch so komisch halbiert. Und der Staffeldritte etwa oder der Vierte haben gar nichts von den Punkten, die sie in der Vorrunde holen, weil sie in der Abstiegsrunde bei null wieder anfangen“, führt Henning aus. „Folglich kann es eigentlich nur unser Ziel sein, unter den ersten zwei zu landen – ohne vermessen zu klingen.“

In erster Linie freuen sich die Mellendorfer aber darüber, dass es bald wieder richtig losgeht. „Aber mir geht es auch oder gerade darum, die Mannschaft zu formen, zu stabilisieren und weiterzuentwickeln“, unterstreicht der Trainer. Und das mit starken Auftritten im Bezirk.