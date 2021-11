Als Psychologe: RB Leipzig holt Ex-Spieler Tim Sebastian zurück

Leipzig. RB Leipzig bekommt Verstärkung im Psychologen-Team. Der ehemalige Spieler und Teammanager Tim Sebastian kehrt zum sächsischen Fußball-Bundesligisten zurück. Das teilte der Vizemeister am Montag auf Facebook mit.

Der 37-jährige Sebastian, der zuletzt an der Universität in Leipzig Psychologie studierte, war bereits in der Saison 2018/19 bei RB als Teammanager tätig, ehe der damalige Trainer Julian Nagelsmann Timmo Hardung für diesen Posten bevorzugte. Der frühere Abwehrspieler Sebastian - genannt die Kogge - absolvierte von 2010 bis 2016 insgesamt 133 Spiele für RB. Laut Verein soll er vor allem im Nachwuchsbereich tätig werden. dpa