"Als Spieler würde ich kotzen": Effenberg zerlegt BVB nach Köln-Pleite – Höwedes: "Favre kein Meistertrainer"

Nur ein Tag nach der überraschenden Heimpleite von Borussia Dortmund gegen die bis dato 18 Spiele sieglosen Kölner, findet TV-Experte Stefan Effenberg deutliche Worte. Im Sport1-Doppelpass stellt er das Anspruchsdenken der Dortmunder in Frage: "Wenn du Dortmund bist, musst du dieses Spiel - bei allem Respekt vor Köln - gewinnen - allein wegen der Qualität der Mannschaft."

Nicht zuletzt wegen der vorangegangen Negativserie des FC fühlt er sich in sein damaliges Fußballer-Dasein zurück: "Als Spieler würde ich nach dem gestrigen Tag kotzen." Auch sei dieses Spiel ein deutliches Zeichen in Bezug auf die Ziele der Schwarz-Gelben: "Wenn du so spielst, wirst du kein Deutscher Meister." Trotz einer durchwachsenen Partie beim VfB Stuttgart, konnte er den unbedingten Willen dagegen bei seinem früheren Arbeitgeber FC Bayern sehen: "Die Bayern haben sich das Glück erarbeitet und ihre Chancen genutzt."