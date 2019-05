Als Trainer: Werder-Profi Nuri Sahin feiert Aufstieg in die Oberliga

"Bin extrem stolz auf die Mannschaft"

"Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam. Wir haben Tolles geleistet, wir sind in vier Jahren drei Mal aufgestiegen – es ist unglaublich, was hier gerade passiert ", lobte der Werderaner im Interview mit der Meinerzhagener Zeitung. Trainer Sahin selbst soll trotz der Entfernung von Bremen ins Sauerland rund ein Drittel der Spiele des Klubs live vor Ort verfolgt haben.

Sahin will demütig sein

"Ich glaube, mit den Verstärkungen, die zur neuen Saison noch kommen werden, werden wir in der Oberliga eine ordentliche Rolle spielen. Wir sollten demütig sein, aber wir werden auch in der Oberliga in jedes Spiel mit der Einstellung hineingehen, es zu gewinnen", freut sich Sahin auf die kommende Saison. Am Sonntag bei der Aufstiegsparty des Klubs will der Profi mit dabei sein und vorher sein Team im Spiel gegen Westfalia Wickede von der Trainerbank aus betreuen.