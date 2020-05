Alt-Recken kaufen Romero: Co-Trainer kocht für IG Mallorca - Erlebniswelt läuft gut an

Die neue Online-Erlebniswelt der Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf läuft gut an. Und das erste Highlight ist schon abgegriffen: das Tapas-Dinner mit Co-Trainer Iker Romero im Wert von 1500 Euro. Das kulinarische Erlebnis bleibt eine interne TSV-Angelegenheit. Den Zuschlag sicherte sich gleich am zweiten Tag der Aktion die „IG Mallorca“. Dahinter verbirgt sich die alte TSV-Mannschaft, die im Kern von 1992 bis 1996 zusammenspielte und den Grundstein für den Erfolg der heutigen Profi-Recken legte.

Der ehemalige Hallensprecher begleitete die TSV von der Kreis- bis in die Bundesliga: „Also mussten wir uns in diesem Jahr eine Alternative su­chen. Da war klar, dass wir bei dem Tapas-Abend mit Romero zuschlagen mussten und uns das spanische Lebensgefühl einfach nach Hause holen.“

Weitere Recken-Events folgen

Auf der Klub-Homepage findet sich der Link zum Shop: „erlebniswelt.die-recken.de“ mit weiteren attraktiven Events und Fan-Devotionalien. Die Interessierten haben zwei Möglichkeiten: entweder per Kauf von Losen an der Gewinnerziehung teilnehmen oder das Produkt oder Erlebnis direkt sofort kaufen. Jeder Unterstützer erhält einen Platz auf der „Wall of Fame“ der Recken, die in der neuen Saison bei jedem Heimspiel aufgestellt wird. Die Recken spenden einen festen Anteil der Erlöse an die Diakonie Niedersachsen.