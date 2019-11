Altenberger Axel Jungk startet im Skeleton-Weltcup

Dresden. Nach der Deutschen Meisterschaft am Königssee, die zugleich das letzte von vier Selektionsrennen der Skeletonfahrer war, hat Bundestrainer Dirk Matschenz am Montag sein Team für die neue Weltcup-Saison nominiert. Nur das Damenteam um Weltmeisterin Tina Herrmann (Königssee), Jacqueline Lölling (Hochsauerland) und Sophia Griebel (Suhl) war für die am 7. Dezember in Lake Placid (USA) beginnende Weltcup-Saison bereits gesetzt. Bei den Männern war der Winterberger Alexander Gassner, der alle vier Wettkämpfe gewann, ebenfalls schon vornominiert. Zudem qualifizierten sich der für Oberbärenburg startende Axel Jungk sowie Felix Keisinger (Königssee). „Alexander, Axel und Felix haben sich in den vier Selektionsrennen ganz klar durchgesetzt. Das war im letzten Jahr bei der Nominierung wesentlich schwieriger“, fand Matschenz.

Jungk, der sich in der Vorbereitung mit Rücken- und Achillessehnenproblemen plagte, stand die Nominierung im Vordergrund. „Das war das Wichtigste. Gerade auf der WM-Bahn in Altenberg bin ich in drei von vier Läufen unter dem alten Bahnrekord geblieben. Dass stimmt mich zuversichtlich“, sagte der 28-Jährige, der am Montag in der DSC-Trainingshalle bereits wieder beim Athletiktraining schwitzte.