Altenburger Partnerschaft in Scherben: Endet damit auch der Traum vom Großverein?

Altenburg. Noch vor gut einem Jahr schien die Vision von einem Altenburger Großverein im Fußball ganz nah zu sein, nun ist sie ferner denn je. Schlimmer noch: Der große Plan, die Skatstadt mit vereinten Kräften zu alter Stärke zu führen, ist in einem Eklat geendet. Mittendrin stecken die bisherigen Kooperationspartner SV Lok und FC Altenburg sowie der Anfang März neu gegründete Rasensportverein (RSV) Altenburg. Eine Geschichte von personellen Verwerfungen, Vorwürfen und Verleumdungen über verschiedene Kanäle, die einem schlechten Drehbuch für eine noch schlechtere Seifenoper gleichkommt.

"Brennt bei uns gerade an allen Ecken und Enden"

Eine kurze Rückblende: Bisher arbeiteten Lok und FC in Spielgemeinschaften zusammen, schickten in der Saison 2019/20 gemeinsam zwei Männer- und 15 Nachwuchsteams auf den Rasen. Das wird es in dieser Form im neuen Spieljahr nicht geben. „Die Zusammenarbeit mit Lok ist beendet“, sagt Peter Köster vom FCA.

Der nun ehemalige Kooperationspartner tut sich mit dahingehend klaren Worten wesentlich schwerer, wenigstens offiziell. „Wir wollten das geräuschlos regeln, aber das ist offenbar nicht möglich in Altenburg“, erzählt Lok-Presseverantwortlicher Janko Jeßnitzer. „Es brennt bei uns gerade an allen Ecken und Enden. Was da abgeht, ist für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar.“

Wohlgemerkt braucht es drei Anrufe, um ihm diese Sätze zu entlocken. Zunächst verweist er auf eine bald anstehende Lok-Vorstandssitzung, dann auf einen Beitrag im „Kurier“, in dem ohne Angabe von Quellen vor allem gegen eine Person gehetzt wird: Angela Schüngel. Die agierte bis vor kurzem als Nachwuchsleiterin von Lok, wird nun aus den ehemals eigenen Reihen massiv angegriffen. „Ich weiß nicht, wie es so weit kommen konnte“, sagte sie in einer ersten Reaktion gegenüber dem SPORTBUZZER und wollte sich zunächst nicht weiter äußern. Köster meint zur Kampagne gegen Schüngel: „Wie hier das Ehrenamt in den Schmutz gezogen wird, ist nicht zu fassen. Wir distanzieren uns davon, es sollten alle respektvoll miteinander umgehen.“

Was will der RSV Altenburg?

Inzwischen ist Schüngel Nachwuchsleiterin beim RSV Altenburg. Hauptvorwurf von Lok an sie: Sie habe mit Nachwuchsspielern und deren Eltern geredet und ihnen einen Wechsel von Lok zum RSV ans Herz gelegt. Offenbar mit Erfolg: Die Ostthüringer Rasensportler werben auf ihrer Internetseite mit bereits 174 Mitgliedern und dem Leitsatz: „Wir werden Talente weiterentwickeln, aber auch jedem, der einfach mit Spaß und Ehrgeiz in einer Mannschaft trainieren möchte, ein entsprechendes Umfeld schaffen.“

Der RSV Altenburg wirbt auf seiner Homepage mit einem Umfeld, "in dem Spaß am Fußball, Teamgeist, Förderung jedes Einzelnen und Leidenschaft im Vordergrund stehen". © Screenshot www.rsv-altenburg.de

Was das alles mit Lok und dem FC Altenburg zu tun hat? Nun, so einiges. Denn neben Angela Schüngel gehört auch David Vogel, früherer Lok-Fußball-Chef, nun als Vizepräsident dem RSV an. Den Vorsitz des Rasensportvereins wiederum hat Matthias Schuster inne, als Sportlicher Leiter fungiert Peter Köster. Beide sind in gleicher Funktion auch für den FC Altenburg tätig. Wohin man mit dem RSV will, welche Ambitionen man hat und warum dieser gegründet wurde, dazu wollen sich die Verantwortlichen in der nächsten Woche äußern.

Und was passiert mit den Lok-Kickern? „Wir wissen noch nicht, wie es perspektivisch weitergeht, und wir wissen auch noch nicht, welche Mannschaften wir melden“, sagt Jeßnitzer. „Aber wir machen uns keine Sorgen um den Fußball in unserem Verein.“ Um den Fußball in Altenburg darf man sich aber durchaus Sorgen machen – zumindest was den angestrebten Großverein betrifft.

An Vereinen mangelt es nicht in Altenburg

Noch im vergangenen Sommer, als mancher in ganz anderer Funktion aktiv war, klang manches ganz anders. „Ich sehe die neue SG (zwischen FC und Lok) als ersten Schritt zu einem neuen Großverein“, sagte Peter Köster damals. Und David Vogel, zu dieser Zeit Lok-Fußball-Chef, ließ sich mit den Worten zitieren: „Es gib eine Notwendigkeit für einen Großverein, um erfolgreicher zu sein.“ Er glaube aber nicht, dass das zeitnah etwas werde, weil jeder Verein seine Belange habe. „Mittelfristig kann es gehen, braucht aber viel Zeit, muss über Jahre wachsen und funktionieren.“ Wie es gehen könne, sehe man „bei uns und dem FC“. Diese Worte stammen aus dem Juni 2019 und sind inzwischen in ziemlich jeder Hinsicht überholt.

Waren vor einem Jahr noch voll des Lobes für das gemeinsame Projekt: David Vogel (l., Lok Altenburg) und Peter Köster (FC Altenburg). © Mario Jahn

Wie vertrackt die Situation in Fußball-Altenburg ist, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass es neben dem RSV noch zwei weitere recht junge Neulinge gibt. Eintracht Altenburg, von einigen enttäuschten früheren Motor-Enthusiasten 2019 gegründet, und das von Frank Menzel vor zwei Monaten ins Leben gerufene Nachwuchszentrum Altenburg. „Wir sind erst mal nur eine Initiative, arbeiten mit Eintracht Serbitz/Thräna zusammen und wollen kommende Saison eine D-Junioren-Mannschaft stellen. Die Kräfte in Altenburg zu bündeln, ist momentan nicht möglich“, sagt Menzel, der schon als Trainer bei Einheit, Lok und Motor gearbeitet hat.

Und dann ist da noch Motor Altenburg, wo man inzwischen immerhin wieder 85 Spieler in der Jugend zählt. All diese Bewerber konkurrieren untereinander um Mitglieder.