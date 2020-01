Altenhainer Schachjugend kämpft um den Klassenerhalt

Trebsen/Altenhain. "Man würde mir viel nehmen, wenn ich nicht mehr Schach spielen dürfte.“ Kevin Bittner stellt sich gerade beim Training in der Turnhalle Altenhain simultan vier Gegnern und sagt diesen Satz mal schnell zwischendurch. Er muss sich konzentrieren, schließlich geht es für sein Team der unter 20-Jährigen (U20) am Sonnabend um den Klassenerhalt. Da ist volle Konzentration gefragt.

„Schach hat bei uns im Dorf eine sensationelle Entwicklung genommen“, freut sich Dietmar Täschner, der diese Abteilung beim Sportverein (SV) Blau-Weiß Altenhain leitet. Die U20 trat in der laufenden Saison, die im September begann, erstmals in der zweiten Sachsenliga an. Für die Begegnung mit der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz und dem SV Grün-Weiß Niederwiesa stellt der Altenhainer Heimatverein am Sonnabend sein Gebäude den Denksportlern zur Verfügung. „Hier in der Sporthalle wäre es zu eng“, erklärt Täschner.

Kräftiger Endspurt wichtig

Es handelt sich um den vorletzten Wettkampf vor Saisonende im Februar. Derzeit steht die Mannschaft von Kevin Bittner auf Platz sechs von sieben Teams. Das würde wahrscheinlich reichen, um in dieser Liga bleiben zu können. Aber gezählt wird eben erst am Ende, weshalb noch mal ordentlich Leistung gezeigt werden muss.

Dass es mit dem Schach in Altenhain so weit kam, ist Jörg Neumann zu verdanken. Im April 2016 hatte er in der Leipziger Volkszeitung dazu aufgerufen, dieser Sportart nach fast 30 Jahren Abstinenz wieder eine Heimat in dem Ort zu geben. Schon im August konnte er mit sechs jungen Spielern starten. Sein unerwarteter Tod im September 2017 mit nur 58 Jahren barg die Gefahr, dass mit ihm das junge Pflänzchen stirbt.

Enthusiasten retten die Abteilung

Dietmar Täschner, Schatzmeister Thomas Bittner und Neumanns Tochter Isabel gehörten jedoch zu jenen, die überhaupt nicht daran dachten, es aufzugeben. Heute sind 14 Kinder und Jugendliche mit Begeisterung bei der Sache, die meisten von ihnen beteiligen sich an Wettkämpfen. „Jörg würde sich freuen, wenn er sehen könnte, was wir aufgebaut haben“, meint Täschner. „Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten.“

Wesentlich erfolgreicher als die U20 sind nach seinen Worten die Kinder des SV Blau-Weiß. „Alexander Rolle war beispielsweise vergangenes Jahr Bezirksmeister der U10, also im Bereich des früheren Regierungsbezirks Leipzig“, sagt er. „Für die neue Bezirksmeisterschaft im Februar haben sich sechs Spieler von uns qualifiziert. Ich hoffe, sie schneiden wieder gut ab.“

Auch als Team habe die U10 Beachtliches hingekriegt. „Sie qualifizierte sich vergangenes Jahr für die Zwischenrunde der Sachsen-Mannschaftsmeisterschaft. Und die U16 erlangte gleichzeitig gute Platzierungen in der Bezirksliga“, beendet Täschner seine Aufzählung.

Training auch in Grimma

„Was da aus dem Nichts entstand, kann sich sehen lassen. Das schaffen Andere in zehn Jahren nicht“, urteilt er. Diese gute Basis hat er allerdings auch vielen Grimmaer Kindern zu verdanken, die Mitglieder bei Blau-Weiß wurden. Ihnen zuliebe wird nicht nur in der Altenhainer Halle, sondern auch im Kinder- und Jugendzentrum „Come in“ in der Nachbarstadt trainiert.

„Gern würden wir sehen, wenn noch mehr Interessenten aus Altenhain, aber auch aus Trebsen, Seelingstädt und Neichen zu uns stoßen würden. Es reicht, einfach zum Training vorbeizukommen“, sagt Dietmar Täschner, der wirbt: „Schach schult strategisches Denken und fördert das schulische Leistungsvermögen.“

Das kann der 16-jährige Kevin Bittner nur untermauern, der gerade seinen Simultantest beendet hat: „Man denkt mehrere Züge voraus. So mache ich es dann auch, wenn ich in der Freizeit etwas anderes spiele.“

Trainingszeiten: ganzjährig wöchentlich freitags, 17 bis 19 Uhr, im Grimmaer Kinder- und Jugendhaus „Come in“ und seit dem 8. Januar 14-tägig mittwochs, 17 bis 18.30 Uhr, in der Sporthalle Altenhain