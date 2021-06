Alter schützt vor Toren nicht: Deshalb sind Ronaldo und Benzema für ihre Teams unverzichtbar

Das Bild ist bereits zur Pause entstanden: Cristiano Ronaldo im vertrauten Gespräch mit Karim Benzema. Wie Freunde plauschten die Stürmerstars in der Puskas-Arena, und bald war auch klar, worum es in dieser Unterredung ging: einen vorgezogenen Trikottausch. Mehr gegenseitige Wertschätzung geht nicht. Die tiefe Verbeugung hat sich dann zwischen den Doppeltorschützen von Portugal und Frankreich nach dem 2:2 in der Neuauflage des EM-Finals von 2016 noch fortgesetzt, als Benzema über die gemeinsame Zeit mit Ronaldo bei Real Madrid sprach, die bei beiden 2009 anfing. "Es ist immer schön, ihn zu sehen, weil wir einen langen Weg gegangen sind. Wir haben acht, neun Jahre zusammengespielt, Titel gewonnen." Man habe auf dem Rasen über normale Dinge geredet: "Alles ist gut, und wir wünschen uns viel Glück im Klub und mit dem Nationalteam." Anzeige

Die Reise geht nach dem Remis weiter, sowohl für Weltmeister Frankreich, der als Gruppensieger nun auf Außenseiter Schweiz (Montag, 21 Uhr) trifft, während Europameister Portugal gegen den ewigen Geheimfavoriten Belgien (Sonntag, 21 Uhr) antritt.

Benzema war in Budapest zum Spieler des Spiels gekürt worden, womit es dem 33-Jährigen oblag, seine besonderen Empfindungen über die ersten Treffer zum Comeback, Nummer 28 und 29 im 86. Einsatz für Les Bleus, zu beschreiben. "Jeder hat auf dieses Tor gewartet nach sechs Jahren, aber ich bin ein Spieler, der diesen Druck gewohnt ist." Zuletzt hatte die Sportzeitung L’Equipe getitelt: "Le Declic, Vite." Wann klickt es endlich beim Rückkehrer, der nach seiner Verwicklung in einen schmutzigen Bestechungsskandal lange Persona non grata war. Als Nationaltrainer Didier Deschamps spürte, dass seinem Stoßstürmer Olivier Giroud immer mehr fürs höchste Niveau fehlt, kehrte Benzema zurück. Und dann geht es oft nur um den einen Moment – oder um Zentimeter. So wie Frankreichs Nummer 19 gegen Deutschland hauchdünn im Abseits stand, hob der Videoassistent nun die gehobene Fahne des Schiedsrichterassistenten auf.





Ronaldo stellt Rekord ein - Daei gratuliert

Die Ikone Ronaldo (36) empfing nach zwei sicher verwandelten Strafstößen die nächsten Würdigungen. Mit 14 Toren ist der Strahlemann alleiniger EM-Rekordtorjäger, verteilt auf fünf Turnierteilnahmen. EM und WM zusammengerechnet, steht der 36-Jährige bei 21 Treffern. Und bald wird er den wertvollsten Bestwert wohl allein besitzen: Mit seinen 109 Länderspieltoren (in 178 Einsätzen) hat er den Iraner Ali Daei eingeholt. Der ehemalige Bundesligastürmer vom FC Bayern gratulierte postwendend: "Glückwunsch an Cristiano. Ich fühle mich geehrt, dass diese bemerkenswerte Leistung Ronaldo gehört", schrieb der 52-Jährige auf Instagram und würdigte einen "Champion des Fußballs" sowie "fürsorglichen Humanisten, der Leben auf der ganzen Welt inspiriert und beeinflusst".