Für Talente wie Moukoko und Co.: Bundesliga will offenbar Altersgrenze senken

Darf BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko schon ab der kommenden Saison in der Bundesliga spielen? Der 15-Jährige gilt als größtes Sturm-Juwel im deutschen Jugendfußball. Mit bereits 26 Toren in 21 Spielen beweist der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler, dass der Wechsel von der U17 in die U19 von Borussia Dortmund nicht zu früh kam. Nach Informationen der Zeitungen Bild und Welt könnte der nächste Sprung von Top-Talenten wie Moukoko zukünftig deutlich schneller erfolgen. So sollen ab der kommenden Saison in der Bundesliga bereits alle Spieler spielberechtigt sein, die mindestens 16 Jahre alt sind.