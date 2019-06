Altersrekord bei Frauen-WM: Formiga ist die älteste Spielerin, die je eine WM spielte

Die Brasilianerin Formiga ist seit Pfingstsonntag die älteste Spielerin in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften. Im Auftaktmatch der Brasilianerinnen gegen Jamaika am Samstag in Grenoble stand die 41 Jahre und 98 Tage alte Formiga (zu deutsch: Ameise) in der Anfangsformation. Die bisherige Bestmarke hielt die zweimalige Weltmeisterin Christie Rampone aus den USA mit 40 Jahren und elf Tagen seit dem WM-Finale vor vier Jahren.