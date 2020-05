Altglienicke und Lok Leipzig: Aufstieg am grünen Tisch oder auf dem grünen Rasen?

Berlin/Leipzig. Es hätte ein furioses Finale werden können, ein episches Aufeinandertreffen, der Traum aller neutralen Zuschauer. Am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost hätte der 1. FC Lok Leipzig, zur Zeit Zweiter, den aktuellen Spitzenreiter VSG Altglienicke, empfangen. Die Probstheidaer sind punktgleich mit den Berlinern, haben jedoch ein Spiel weniger. Dass beide Teams am Ende der Saison Kopf an Kopf gestanden hätten, ist nicht auszuschließen.