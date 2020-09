„Gehe auch in der 2. Liga zu 96": Altkanzler Gerhard Schröder wünscht sich mehr Spannung

„Bayerns Dominanz muss man respektieren, sie haben viel dafür getan“, sagt Schröder und lobt den Triple-Sieger als sehr professionell geführten Verein. „Aber für die Spannung in der Bundesliga ist das nicht gut, wenn es Abonnement-Sieger gibt.“

Und was ist mit dem Fußball im Norden Deutschlands? Der findet mit Ausnahme von Wolfsburg und Bremen einzig im Unterhaus statt. „Der Hamburger SV hatte zu viele Führungsproblemen, vielleicht auch zu viele Trainer gewechselt“, sagt Schröder mit Blick auf den einstigen Bundesliga-Dino, der den dritten Aufstiegsanlauf startet.

„Wenn es geht, gehe ich hin"

Seinen Heimatverein Hannover 96 will sich der Altkanzler live so oft wie möglich anschauen, gewohnt mit seinen Freunden in der Loge. „Wenn es geht, gehe ich hin", sagt er.

Und was traut Schröder seinem 96 zu? Natürlich habe Hannover nicht das Budget wie die großen drei, vier Klubs in Deutschland. Er wünscht sich als ehemaliger 96-Aufsichtsratschef dennoch die Rückkehr ins Oberhaus. Und wenn nicht? „Ich gehe auch in der 2. Liga gucken.“