Morata nach Juve-Pleite in Porto ohnmächtig – Pirlo: "Schon vor dem Spiel nicht in guter Verfassung"

Der Abend war für Juventus Turin am Mittwoch schon mit dem Abpfiff gebraucht: Der italienische Top-Klub musste sich im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League mit 1:2 (0:1) beim FC Porto geschlagen geben. Zudem zog sich Kapitän Giorgio Chiellini eine Wadenverletzung zu, wurde schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Nach dem Schlusspfiff gab es für Team und Betreuer bei der Alten Dame dann aber zusätzlich noch einen Schockmoment: Stürmer Alvaro Morata wurde kurzzeitig ohnmächtig. Das bestätigte Trainer Andrea Pirlo nach dem Spiel.

