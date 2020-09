Offiziell! Rückkehr von Alvaro Morata perfekt: Juventus Turin leiht Atletico-Stürmer aus

Die Rückkehr von Alvaro Morata zu Juventus Turin ist perfekt. Der spanische Nationalstürmer unterschrieb am Dienstag seinen Vertrag, nachdem er zuvor den Medizincheck absolviert hatte. Der 27-Jährige wird für eine Spielzeit und eine Gebühr in Höhe von zehn Millionen Euro von Atletico Madrid ausgeliehen, anschließend können die Italiener den Angreifer für 45 Millionen Euro fest verpflichten. Alternativ besteht die Möglichkeit auf ein weiteres Leihjahr - für weitere zehn Millionen Euro.

Morata setzt seine Wechseltour durch Europa damit weiter fort. Nach seiner ersten Zeit bei Juve zwischen 2014 und 2016 (15 Tore in 63 Ligaspielen) wechselte er anschließend zurück zu Real Madrid, von wo er nur ein Jahr später weiter zog zum FC Chelsea. Nach eineinhalb Jahren in London wechselte er Anfang 2019 zu Atletico Madrid. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Morata zwölf Tore in 34 Ligaspielen.