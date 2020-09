Alvaro Morata absolviert Medizincheck: Atletico-Stürmerstar vor Rückkehr zu Juventus Turin

Noch in der Nacht zu Dienstag twitterte Juventus Turin: "Alvaro Air landet in Turin." Gemeint war Alvaro Morata, Angreifer von Atletico Madrid, der zum Medizincheck eingeflogen wurde. Am Dienstagvormittag standen demnach die Untersuchungen an, anschließend soll der 27-Jährige - sollte es dabei keine Probleme geben - seinen Vertrag unterschreiben.

Zunächst könnte es zu einem Leih-Geschäft kommen, als Gebühr sind dafür zehn Millionen Euro im Gespräch. Die Kaufoption für einen permanenten Transfer soll dann bei 45 Millionen Euro liegen, andernfalls hat Juventus die Möglichkeit, Morata für weitere 10 Millionen Euro bis 2022 auszuleihen.