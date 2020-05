Alvaro Odriozola bestätigt: Verteidiger kehrt nach Leihe beim FC Bayern zu Real Madrid zurück 

Abwehrmann Alvaro Odriozola wird nach seiner Leihe beim FC Bayern wieder zu seinem Stammverein Real Madrid zurückkehren. "Die Leihe ist ohne Kaufoption und ich kehre am Saisonende nach Madrid zurück" , erklärte der Spanier im Gespräch mit dem TV-Programm El Chiringuito de Jugones. Der Rückkehr von Odriozola sei ein Wunsch von Real-Trainer Zinedine Zidane gewesen. "Zidane wollte nicht, dass ich Madrid verlasse. Es ist schön, dass eine Figur wie er mehr an mich gedacht hat als an sich selbst. Er ist ein großartiger Trainer und ein großartiger Mensch", so der Verteidiger.

Der FC Bayern hatte den Spanier erst Ende Januar verpflichtet, es war der einzige Wintertransfer des Rekordmeisters. In München kam er trotz zwischenzeitlichen Personalproblemen in der Verteidigung allerdings nur zu zwei Einsätzen und konnte kaum Werbung in eigener Sache machen. Nun wird er sein Glück also wieder in der spanischen Hauptstadt bei den "Königlichen" versuchen. Angesichts der lobenden Worte von Zidane hofft Odriozola bei Real auf eine weitere Chance. "Ich habe Kontakt mit Spielern und Angestellten des Klubs und sogar mit den Ärzten. Zidane ist konzentriert. Ich hatte mehrere Gespräche mit ihm, als wir die Abreise besprachen, und er zeigte mir unter vier Augen seine Unterstützung, als Bayern sich für mich interessierte", so der Leihspieler der Bayern.