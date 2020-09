Nach Leih-Ende: Alvaro Odriozola verlässt FC Bayern - Rückkehr zu Real Madrid

Nach Philippe Coutinho muss auch Leihgabe Alvaro Odriozola den FC Bayern wieder verlassen. Wie der deutsche Rekordmeister aus München am Donnerstag mitteilte, kehrt der spanische Rechtsverteidiger zu Real Madrid zurück. Der 24-Jährige war in der Winterpause von dem Traditionsklub ausgeliehen worden. Der FCB setzte Odriozola in der Restserie ihrer Triple-Saison aber nur fünfmal ein: dreimal in der Bundesliga sowie je einmal im DFB-Pokal und in der Champions League.