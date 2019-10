Einstiges Top-Talent Alexander Merkel kritisiert Transfer-Geschäft und träumt vom VfB Stuttgart

Neun Vereine in nur acht Jahren: Das ehemalige Top-Talent Alexander Merkel hat in seiner Karriere häufig den Klub gewechselt, konnte sich aber nirgendwo wirklich durchsetzen. Nun erklärte der inzwischen 27-jährige Mittelfeldspieler, wie Udinese Calcio 2014 einen Wechsel in die Bundesliga verhinderte und ihn stattdessen nach England transferierte - gegen seinen Willen.

"Mir wurde die Chance genommen, in die Bundesliga zu wechseln. Du bist mit einem Verein einig, willst unbedingt dorthin, hast aber kein Recht, dahin zu wechseln", sagte er in einem Interview der Sport Bild. Stattdessen schickte Udinese Merkel 2014 zum Partner-Klub FC Watford. "Das ist als junger Spieler nur ganz schwer zu verkraften. Es tat richtig weh, ich war sehr traurig. Aber so ist das Geschäft: Der Verein ist der Konzern, und wir sind die Ware wie im Supermarkt", sagte Merkel laut Sport Bild mit einem Schmunzeln. "Aber ernsthaft: Nicht nur in meinem Fall – oft bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke."

Merkel galt als deutsches Toptalent

2010 galt Merkel als eines der größten Talente im deutschen Fußball, als er sich beim italienischen Topklub AC Milan aus der Jugend bis zu den Profis hochspielte und dort zusammen mit der brasilianischen Legende Ronaldinho auf dem Platz stand. Doch den Durchbruch schaffte Merkel nicht - und wurde von Verein zu Verein weitergereicht. An sein Engagement bei Milan denkt er trotzdem gern zurück. "Es war einfach eine supergeile Zeit. Am liebsten wäre ich 20 Jahre bei Milan geblieben", sagte Merkel. "Als Jugendlicher realisierst du gar nicht, was du da gerade erleben darfst. Du denkst, das sei alles normal, willst einfach nur Fußball spielen. Im Nachhinein war der Hype vielleicht zu groß."

50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

Anzeige

Inzwischen spielt Merkel in der niederländischen Eredivise bei Heracles Almelo und bezeichnet sich dort selbst als "Leitwolf" unter dem deutschen Trainer Frank Wormuth. "Es ist das perfekte Umfeld für mich. Hier kann ich mich nochmal ganz neu formen und neu finden", sagte Merkel, der zwischenzeitlich auch mal beim VfL Bochum spielte. Doch ganz abgeschlossen hat er mit der Bundesliga und Deutschland noch nicht. Er träumt ganz offen von einer Rückkehr zu seinem Heimatverein, dem VfB Stuttgart. Von dort wechselte Merkel 2008 in die Jugend des AC Milan: "Der VfB ist ein großer Verein in Deutschland, mit viel Tradition – natürlich wäre es toll, wieder in meiner Heimatstadt zu spielen."

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.