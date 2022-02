 „Am Ende meiner Kräfte“: Thorsten Schindler gewinnt die LVZ-Laufforderung

Leipzig. Die Corona-Pandemie hat auch in diesem Winter wieder viele Menschen auf dem heimischen Sofa gefesselt. Die Fitnessstudios waren lange geschlossen, Vereinstraining bis vor wenigen Wochen undenkbar – und das Wetter hatte wirklich nicht zur Joggingrunde durch den Park eingeladen. Genau hier sollte die LVZ-Laufforderung Abhilfe schaffen, Leserinnen und Leser motivieren, die Schuhe trotzdem zu schnüren und in Bewegung zu kommen. Dass Thorsten Schindler durchschnittlich jeden Tag 24 Kilometer laufen würde, das hatte in der Sportredaktion niemand erwartet. Die Ausdauer, mentale Stärke und zweifelsohne auch die Schmerztoleranz des 54-Jährigen haben ihn zum Sieg in der Einzelwertung geführt. Insgesamt 1287,3 Kilometer hat der Ausdauer-Sportler des LC Auensee dafür in weniger als zwei Monaten zurückgelegt. Anzeige

„Ich wollte die Jungs ein bisschen ärgern“

„Ich bin ganz zufällig auf die Challenge gestoßen“, erzählt der ambitionierte Hobby-Läufer. Er hatte im Dezember in einer Laufgruppe noch eine weitere Herausforderung angenommen, ist jeden Tag des Adventskalenders so viele Kilometer gelaufen, wie auf dem Türchen standen. „Die LVZ-Challenge begann am 11. Dezember, da bin ich also in den ersten Wochen jeden Tag bereits zweistellige Kilometer gelaufen“, so Schindler. Als er wenig später von Freunden von der LVZ-Herausforderung hörte, reichte er seine Adventskalender-Ergebnisse nach und stand sofort in der Top 10. „Da wollte ich natürlich herausfinden, wie viel noch drin ist.“ Jede Menge, wie sich gut einen Monat später herausstellte. Mit immer längeren Läufen kämpfte sich der Ausdauersportler erst aufs Treppchen und dann an die Spitze.

„Ohne meine beiden Verfolger wäre ich aber niemals so viel gelaufen“, lobt der Leipziger den sportlichen Wettbewerb und seine beiden engsten Kontrahenten. Ralf Weise (1. FC Lok Leipzig) und Chris Timmler (LFV Oberholz) waren ihm immer dicht auf den Fersen. „Ich wollte die Jungs ein bisschen ärgern“, erzählt die Läuferin, die mit 1200,7 km die beste Frau im Feld war. Immer wieder konnte sie Weise vom zweiten Platz verdrängen, am Ende reichte es nicht ganz. Lok-Mitglied Weise hatte davon wenig mitbekommen. „Ich habe die Zwischenergebnisse gar nicht verfolgt“, sagt der ehemalige Leistungssportler im Gehen. Er hatte einfach jeden Tag seine Strecke absolviert. „Hätte ich am letzten Tag geahnt, dass mir nur 40 Kilometer auf Thorsten fehlen, hätte ich am Abend noch einen Marathon versucht“, beschreibt er den engen Kampf an der Spitze.



„Hier sind Freundschaften entstanden“

Die intensiven Wochen hatten jedoch auch ihre Konsequenzen für die drei. „Viel mehr wäre nicht drin gewesen“, gesteht Schindler, der am Ende oft müde und erschöpft war. „Vor allem mental war ich am Ende meiner Kräfte“, sagt der Dauerläufer, der seiner Lebensgefährtin für ihr Verständnis in den beiden finalen Wochen dankt, denn neben Arbeit und Laufen blieb nur wenig Zeit. Immerhin haben sich die Entbehrungen wirklich gelohnt, denn Schindler spendete seine Siegprämie von 150 Euro komplett an das Bündnis gegen Depression in Leipzig. Er habe selbst lange mit dieser Krankheit gekämpft, weshalb ihm diese Spende eine Herzensangelegenheit gewesen sei.