Am Ende wurde es noch mal eng: IceFighters Leipzig gewinnen gegen Rostock Piranhas

"Viel Arbeit vor uns"

Der 3:1 Anschluss von Matthew Pistilli zu dem Zeitpunkt völlig verdient. Zwar spielten die Gastgeber in den letzten zwanzig Minuten wieder etwas besser, aber sie mussten durch den insgesamt blassen Auftritt am Ende nochmal kräftig zittern. Mehr als das 3:2 von Gerstung gelang der Mannschaft von Chris Stanley zum Glück nicht mehr. Wesentlich schwieriger wird die Aufgabe für die Icefighters am Freitag. Im dritten mitteldeutschen Derby reisen die Sachsen zu den ersatzgeschwächten Saale Bulls, die trotz ihrer zahlreichen Ausfälle mit einem eingeschworenen Team trotzdem acht Siege am Stück zuletzt einfahren konnten.