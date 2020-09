Am liebsten in den eigenen vier Wänden: SCL-Volleyballerinnen wollen ersten Saisonsieg feiern

Mehr als 50 Zuschauer sind nicht zugelassen, trotzdem hoffen die Langenhagener Frauen und ihr Trainer, dass es am heutigen Samstag ab 20 Uhr in der SCL-Halle stimmungsvoll wird. „Es macht mit Sicherheit etwas aus, ob man zu Hause antritt oder auswärts spielt“, sagt Fred Meyerjürgens, der nach der 0:3-Niederlage in Lintorf hofft, dass es beim ersten Auftritt in den eigenen vier Wänden an der Leibnizstraße um einiges besser läuft als beim Saisonstart der Regionalliga Nordwest. Nicht nur, weil es ein Heimspiel ist. Er gehe auch davon aus, dass sich die Mannschaft „jetzt etwas mehr am Riemen reißt“.

Die Ballannahme muss besser werden In Lintorf waren Meyerjürgens insbesondere Schwächen in der Ballannahme aufgefallen. Klar, dass das deshalb einer der Schwerpunkte der Trainingswoche war. „Es ist schon besser geworden. Jetzt muss man abwarten, wie das unter Spielbelastung aussieht“, sagt Meyerjürgens vor der Partie gegen den Oldenburger TB, der am ersten Spieltag nicht im Einsatz gewesen ist.

Vier Spielerinnen fehlen Beim Unterfangen, zu Hause an die vergangene Spielzeit anzuknüpfen, als er sechs von neun Heimpartien gewann, muss der SCL noch auf mehrere Spielerinnen verzichten. Neben der an einer Muskelverletzung laborierenden Elisabeth Loewe und Jean Sauerländer (Sprunggelenkverletzung) fallen auch Frauke Schmidt und Ana Celine Braun aus; beide sind privat verhindert. Verena Peitsch kehrt dagegen ins Aufgebot zurück.