Am Mittwoch gegen Hamburg: Roberto Pohle coacht IceFighters Leipzig

„Da war nichts“

Da sind die Vorzeichen wieder anders. Die IceFighters werden vermutlich mit nur 15 gesunden Spielern antreten können - und mit einem neuen Mann an der Bande! Doch der Reihe nach. Es gibt wieder Ausfälle: Ryan Wattig und Tim Heyter sind langzeitverletzt, Maximilian Spöttel krank, Erik Virch wegen starker Blessuren unter ärztlicher Obhut, Marvin Miethke nach Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Match in Tilburg gesperrt.

Dann ist da noch die Personalie Sven Gerike - der fehlt auch. Der Coach wurde in Tilburg auf die Tribüne geschickt, entspricht auch einer Spieldauer-Disziplinarstrafe mit der Konsequenz von einem Spiel Sperre. Was war geschehen? Nun, Gerike hatte sich über Entscheidungen der Referees beschwert, kann die Strafe für Miethke noch immer nicht akzeptieren. „Da war nichts“. Leipzigs Coach protestierte also, Referee Ramon Sterkens, ein Holländer, kam zur Bank und sagte zu Gerike: „Ich möchte mit dir reden.“ Der zum Schiri: „Ich aber nicht mit dir.“ Daraufhin hieß es: Ab auf die Tribüne.

„Roberto ist aber mehr als nur eine Notlösung“

Von dort wird Sven Gerike auch das Match am Mittwoch verfolgen. „Ich gebe den Edel-Fan.“ Das Coachen des Teams übernimmt Roberto Pohle. Der war vor zehn Jahren schon einmal Coach der IceFighters. Damals übernahm er das Ruder von Zdenek Travnicek. Ein historischer Sieg gelang auch unter seiner Leitung. An seinem damals 30. Geburtstag schaffte er den Derbysieg gegen Halle. Nachdem er in der Saison 2012/2013 auch als Assistenztrainer fungierte, war er in den letzten Jahren immer im Stammverein, dem Leipziger Eissportclub e.V. tätig. Pohle ist im Besitz einer gültigen Trainerlizenz. Die Genehmigung des DEB im Spiel gegen die Crocodiles Hamburg als Headcoach für die Exa IceFighters Leipzig tätig zu sein, liegt ebenfalls vor.