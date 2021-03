Am Sonntag ist Krimi-Zeit beim eFootball: Gamsen und Wesendorf ermitteln Absteiger im direkten Duell

Da hat der Spielplan-Planer ganz tief in die Krimi-Kiste gegriffen: Am letzten Spieltag der eFootball-Kreisliga Gifhorn gibt's im Kampf um den Klassenerhalt das direkte Duell. Die Protagonisten im Alles-oder-Nichts-Spiel am 28. März: Leon Schwarz und Jannes Ueltzen für den MTV Gamsen sowie Jarne Fromhage und Noah Ehmke für den Wesendorfer SC. Sicher ist: Der Verlierer steigt ab. Vorteil Gamsen: Es reicht ein Remis. Trotzdem: Alles ist offen. Wer wird also nach dem VfL Rötgesbüttel (Team zurückgezogen) und dem VfL Knesebeck dritter Absteiger - und wer darf den Klassenerhalt feiern.

Es ist ein Keller-Duell, mit zwei Teams, deren Form-Kurve zuletzt nach oben ging. Gamsen gewann drei seiner jüngsten vier Duelle. Vor allem mit dem Drama-Sieg gegen die FSV Adenbüttel/Rethen vom 14. Spieltag "hatten wir nicht gerechnet", so Schwarz, der dieses Match - nachdem die ersten drei Einzelspiele allesamt remis endeten - durch ein 4:1 im letzten Vergleich für den MTV entschied. "Es läuft bei uns. Das motiviert, der Klassenerhalt ist drin", sagt Schwarz - obwohl das Hinspiel gegen Wesendorf verloren ging. Schwarz selbst war damals beim 11:15 (0:3-Punkte) unbesiegt geblieben, hatte gegen Fromhage 4:4 gespielt und Ehmke 4:1 geschlagen. Teamkollge Henrik Buchheister ging leer aus, am Wochenende wird aber Ueltzen spielen.

Gamsen reicht ein Remis, um den WSC wieder direkt in die Kreisklasse zu schicken. Schwarz, der auf den FC Fulham setzt: "Am besten gewinnen wir die ersten beiden Spiele - dann haben wir es gleich geschafft."

Fromhage und der WSC sehen das naturgemäß anders: "Das wird eine enge Partie - aber ich bin guter Dinge." Aufsteiger Wesendorf will nämlich nicht direkt wieder in den Fahrstuhl steigen, der Abiturient hat dafür im Saisonverlauf sogar seinen geliebten HSV durch die Bayern ersetzt. "Die Münchner haben viele große Außenverteidiger - das kommt meiner Spielweise entgegen." Die hat der Wesendorfer nämlich umgestellt. Aus der Vierer- wurde eine Fünferkette. "So stehe ich hinten kompakter. Viele Gegner sind besser als ich. Wenn ich zu offensiv agiere, habe ich keine Chance." Anders sähe das aus, wenn er kontern könne. Und: "Lewandowski lässt sich schon besser steuern als Terodde."

So gab's beispielsweise zuletzt gegen den Vorjahresmeister und amtierenden Pokalsieger 1. FC Wedelheine beim knappen 6:8 (0:3) zwei 2:2-Remis für Fromhage.

Bevor Fromhage aber mit Ehmke den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen will, wartet noch die Mathe-Abi-Klausur auf den Wesendorfer. In Zeiten von Corona hat er nämlich nicht nur beim eFootball Zeit am Bildschirm verbracht...