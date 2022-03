Am Tag von Korkuts Rauswurf: Investor Windhorst streitet mit Hertha-Fans auf Twitter

Mehr Ruhe von allen Beteiligten in und um den Club und mehr Zusammenhalt - diese Punkte hatte Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, erst in dieser Woche eingefordert, um den Klassenerhalt in der Bundesliga noch schaffen zu können. Sein großer Wunsch blieb offensichtlich ungehört. Denn während der Verein ums Überleben kämpft, streitet sich Investor Lars Windhorst mit Hertha-Fans im Internet Anzeige

Nur wenige Stunden nach der Bekanntmachung, dass Tayfun Korkut nicht länger Trainer von Hertha BSC sein wird, meldete sich der Tennor-Boss, der seit 2019 rund 375 Millionen Euro in den Club investierte, zu Wort. Nicht aber, um den Korkut-Abgang einzuordnen, sondern um kritische Tweet eines Hertha-Fanclubs zu kommentieren.

Der Twitter-Account "Axel Kruse Jugend" schrieb am 16. Februar: "Wer laut Lars Windhorst schuld daran ist, dass die Millionen irgendwie immer weg sind: Finanzämter, Staatsanwaltschaften, Wirtschaftsprüfer, die BaFin und Hertha BSC" und fügte in einem späteren Tweet an: "Witzig, wie Windhorst es immer so hinstellt, als hätte Hertha das ganze Geld verbrannt. Dabei ist mindestens die Hälfte davon weg, weil er eine falsche Entscheidung getroffen hat: Jürgen Klinsmann."

Klinsmann war von Lars Windhorst im November 2019 in den Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, an der der Investor 64,7 Prozent Anteile hält, berufen worden. Kurz darauf wurde Trainer Ante Covic entlassen und Klinsmann dessen Nachfolger. Wie es dazu gekommen ist, sieht Windhorst offensichtlich anders als der Fan-Account. Jedenfalls antwortete er dem alten Tweet am Sonntag von seinem verifizierten Account.

Windhorst erklärt Klinsmann-Verpflichtung als Trainer

"Weil heute Sonntag ist… hab das grad gelesen und bin amüsiert und gleichzeitig entsetzt über den Schwachsinn den Sie hier verbreiten. Am 24.22.2019 nach dem Augsburg Debakel hat mich Herr Preetz angerufen und mich informiert das er Jürgen Klinsmann überreden will…" und fügte an: "Er wollte das Klinsmann sofort aus Los Angeles nach Berlin fliegt und als neuer Trainer einspringt und fragte mich, ob ich helfen kann Klinsmann zu überzeugen."

Der Rest ist bereits Chaos-Klubgeschichte: Klinsmann wurde Cheftrainer, kaufte im Winter für 77 Millionen Euro Spieler ein und gab nur wenige Wochen später, am 11. Februar 2020, auf Facebook seinen Rücktritt bekannt. Der Klub steckte bis zuletzt in Abstiegsnöten, konnte sich aber letztlich noch retten. Windhorst distanzierte sich anschließend öffentlich von Klinsmann und gab auch dessen Aufsichtsratsmandat weiter. Ob dieser ganze Vorfall aber ausgerechnet in der aktuellen Lage auf Twitter geklärt werden musste, dürfte zumindest Fredi Bobic anders sehen.