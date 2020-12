Wie Christian Eimert dazu kam, sich für Handicap-Fußball zu engagieren

Dieser Artikel ist Teil des Aktionsbündnis #GABFAF. Mehr Informationen unter gabfaf.de.

Was wäre der Amateurfußball ohne ehrenamtliches Engagement? Ganz sicher nicht jene integrative Kraft, die er darstellt, wenn ihn nicht gerade die Corona-Pandemie ausbremst. Fußball-Liebhaber, die mit Herzblut an der Basis arbeiten, wissen, was der Mannschaftssport zu leisten vermag: Er kann Freude wecken, das Gemeinschafts- und Selbstwertgefühl stärken. Anzeige

Der Dresdner Christian Eimert ist seit 32 Jahren ehrenamtlich im Freizeitfußball tätig und betreut gegenwärtig das Handicap-Team des Christlichen Sozialwerks (CSW) Dresden. Unter seiner Leitung trainieren und spielen 22 Menschen mit Behinderung, probieren sich aus und erleben Zusammenhalt. Was den 52-Jährigen antreibt, umschreibt er so: „Ich möchte ein Stück Lebenshilfe anbieten, und der Fußball ist das Medium dazu.“

Wie aber kam Eimert, geboren in der Bierstadt Radeberg, zu seiner Fußballbegeisterung? „Ohne die könnte ich das nicht machen. Mein Großvater war da prägend. Er wohnte in Dittersdorf bei Einsiedel, das heute zu Chemnitz gehört, und war Fan vom 1. FC Magdeburg und von Dynamo Dresden. Wenn wir am Sonnabend bei ihm waren, haben wir im Radio erst die DDR-Oberliga und dann die Bundesliga verfolgt“, blickt Eimert zurück. Die Reportagen von Wolfgang Hempel hätten ihn selbst ebenso beeindruckt wie sein erster Besuch im Dresdner Stadion: „Das war 1978 zur Verabschiedung von Hansi Kreische, da hat Dynamo Zwickau 5:0 geschlagen.“

Mit Freunden spielte Eimert lange nur auf der Straße Fußball, denn im Verein ging das nicht. Wegen der Samstagsschule fanden Punktspiele nur Sonntagvormittag statt, aber da musste er mit den Eltern in die Kirche. „So habe ich Handball gespielt, denn da fanden die Spiele erst am Sonntagnachmittag statt.“



Schwester mit Handicap: "War nicht immer einfach" Richtig wohl fühlte er sich als Handballer aber nicht. „Man war schon wieder Außenseiter“, erinnert sich Eimert, der nicht nur als Kind bekennender Christen in einer sozialistischen Schule oft ausgegrenzt wurde, sondern auch, weil er eine behinderte Schwester hatte. „Sie ist 1999 gestorben. Ich habe sie geliebt, aber als Kind war es nicht immer einfach, ihr Bruder zu sein. Behinderte hatten in der DDR keine Lobby, wurden oft schief angeguckt“, sagt Eimert. Er flüchtete sich damals oft in seine Fußball-Welt, sammelte mit einem Freund Aufnäher, las die „Fußballwoche“. Der Vater hatte als Kirchenbaumeister wenig Zeit für ihn, war auch nicht so fußballverrückt wie der Opa. „In der DDR gingen Kirche und Sport meist auch nicht sonderlich konform“, erinnert sich Eimert.

Umso begeisterter war er, als er noch vor der Wende auf einer Reise zu einer Jugendfreizeit in Vietmannsdorf bei Templin erlebte, wie es auch anders gehen kann. „Dort schickte der sächsische Landesjugendwart Rainer Dick nach dem Gottesdienst alle auf den Fußballplatz. Und ich dachte: "Das müssen wir zu Hause auch machen!'“

Und so startete der gelernte Elektromonteur, der für den VEB Elektrobau Dresden u.a. auf Baustellen im Dynamo-Stadion und an der Bobbahn in Altenberg eingesetzt wurde, im August 1988 ehrenamtlich die Sportarbeit innerhalb der Kirchgemeinde Radeberg. Als Jugendgruppenleiter führte er nach der Wende die Jugendschar Radeberg und die Rödertaler Kirchenkicker wiederholt zur Sachsenmeisterschaft beim Christlichen Verein Junger Männer (CVJM).

Beruflich ging er auch neue Wege: Nach der Wehrdienst-Totalverweigerung im Frühjahr 1989 wurde er im Wendeherbst auf Anregung von Landesjugendpfarrer Harald Bretschneider pflegerische Hilfskraft im Bezirkskrankenhaus Dresden-Friedrichstadt. Bretschneider hatte ihn schon beraten, ehe er sich beim Wehrkreiskommando für seine Ablehnung des Armeedienstes rechtfertigen musste, nun setzte sich der Kirchenmann für die Einführung des Zivildienstes in der DDR ein.

Eimert profitierte davon, war vom Dienst in der Pflege angetan und wechselte 1991 als Pflegerhelfer ans Epilepsiezentrum nach Kleinwachau, wo er später zum Gruppen- und Abteilungsleiter in einer Behindertenwerkstatt aufstieg. Seit 2017 ist er nun Gruppenleiter in der Behindertenwerkstatt des CSW in Dresden-Niedersedlitz.

Mit seiner Frau Heike zog Christian Eimert drei Söhne groß und engagierte sich viele Jahre beim SV Liegau-Augustusbad als Trainer im Kleinfeldbereich. Der Inhaber der C-Lizenz organisierte u.a. auch Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Kreis Kamenz. 2009 wechselte er zur SG Weixdorf, weil seine allesamt selbst kickenden Söhne dort im Großfeldbereich höherklassig spielen konnten. Auch auf dem Forstsportplatz am Heiderand widmete sich Eimert zunächst als Übungsleiter überwiegend Mannschaften aus dem Kleinfeldbereich, organisierte wieder Turniere und Vereinsjubiläen. 24 starke Fußballpreise aus dem #GABFAF-Adventskalender gewinnen! Mitmachen: gabfaf.de/advent

Team gehört jetzt zur SG Weixdorf Nach dem Wechsel der Arbeitsstelle baute er beim CSW mit Thomas Dinse (ehemals Regionalligaspieler beim FV Dresden-Nord) das Handicapteam auf, das seit dem 1. Januar 2020 an die SG Weixdorf angegliedert ist. Dort zeigte man sich offen für Kicker mit Lernschwächen, hatte doch der 2019 mit 71 Jahren verstorbene Rollstuhlfahrer Max Schäfer in Weixdorf über Jahre Akzeptanz für Menschen mit Handicap geweckt.

Schäfer war eine kleine Berühmtheit im Dresdner Fußball, er besuchte mit Unterstützung Eimerts so viele Spiele der SG Weixdorf wie er konnte und fiel auf, weil er bei jedem Tor „seines“ Vereins auf die Hupe seines Rollstuhls drückte. „Max war der Vorreiter dafür, dass die SG Weixdorf für das Thema sensibilisiert werden konnte“, ist Eimert überzeugt.

Vordere Plätze bei den Regionalmeisterschaften Ostsachsen und den Hallenlandesmeisterschaften für Teams aus Behindertenwerkstätten zeugen davon, das Eimerts Spielerinnen und Spieler, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, viel Spaß haben und erfolgreich sein wollen. Der Deutsche Fußball-Bund honorierte das Projekt in diesem Jahr mit der Sepp-Herberger-Urkunde. Erfolgsdruck übt Eimert aber bewusst nicht aus: „Bei uns geht es um Lebensschule. Darum, dass man andere respektiert – mit ihren Stärken und Schwächen.“