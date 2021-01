NFV will von Saisonabbruch nichts wissen - Verlängerung bis Ende Juli möglich

Was aus der Saison 2020/2021 wird, steht in den Sternen. Fakt ist, dass die Verantwortlichen des Bezirks Hannover im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) nach wie vor nicht an einen Abbruch der seit rund einem Vierteljahr ruhenden Spielzeit denken wollen. Noch nicht – aber das kann in wenigen Wochen schon anders aussehen.

Mit dem Festhalten an der Absicht, Platzierungen samt Auf- und Abstiegen möglichst auf dem Rasen statt am grünen Tisch herbeiführen zu wollen, orientiert sich der Bezirk Hannover an einer Aussage des NFV-Vorstands. „Die Entscheidungen des Spieljahres 2020/2021 sollen in ganz Niedersachsen in allen Leistungs- und Altersklassen möglichst auf dem sportlichen Weg innerhalb des verbleibenden Zeitraums bis zum 30. Juni erfolgen“, vermeldete dieser am Donnerstagabend in einer Presseerklärung.