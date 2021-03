Fortsetzen, abbrechen, annullieren: Wie sollte der NFV mit der unterbrochenen Saison umgehen? 

Am Sonntag, den 25. Oktober 2020, fand der letzte (weitestgehend) komplette Amateurfußball-Spieltag in der Region Hannover statt, ab dem 2. November wurde dem kleinen Fußball bundesweit ein Riegel vorgeschoben. Fast fünf Monate später hat sich an dieser Situation nichts geändert, die Hobbykicker warten noch immer sehnsüchtig auf die Rückkehr auf den Rasen.

Der NFV spielt im Gegensatz zu anderen Landesverbänden weiter auf Zeit, auch wenn eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor dem 24. April "kaum realistisch ist", wie Spielausschuss-Vorsitzender Thorsten Schuschel am Dienstagabend in einer Videokonferenz des Fußball-Bezirks Hannover meinte.