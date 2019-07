Was sich gegen Gewalt im Amateurfußball tun lässt

In einem anderen Fall traf das Sportgericht Göttingen-Osterode vergangene Woche eine Entscheidung . Zwei Spieler des Ay Yildiz SV Göttingen wurden für ein Jahr gesperrt, nachdem sie den Referee attackiert hatten. In der neuen Saison werden zum Schutz der Unparteiischen keine Schiedsrichter für die Spiele der Mannschaft angesetzt.

Angriffe auf Schiedsrichter nehmen zu

In der abgelaufenen Spielzeit kam es bundesweit zu 2906 Angriffen auf Schiedsrichter im Amateurfußball, teilte der DFB am Dienstag mit. 2017/2018 waren es 2866. „Wir müssen einen leichten Anstieg von Fällen verzeichnen, bei denen Schiedsrichter angegriffen wurden. Und das, obwohl gegenüber der Vorsaison knapp 50.000 Spiele weniger absolviert wurden“, erklärte Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident Schiedsrichter. „Soziale Konflikte brechen auf dem Fußballplatz durch. In der Gesellschaft müssen wir insgesamt registrieren, dass vermehrt Ordnungsinstanzen angegriffen werden, man denke etwa an Rettungskräfte oder Polizeibeamte.“

Sächsisches Modell: Prävention reduziert Strafe

Um Aggressionen auf den Fußballplätzen zu verhindern, setzt beispielsweise der Fußballverband Sachsen auf ein Präventionstraining für betroffene Mannschaften. Die dazu verdonnerten Klubs können ihre Strafe reduzieren. Muss ein Verein beispielsweise 500 Euro Geldstrafe zahlen, überweist er zunächst nur 300 Euro. Absolviert er das Training, wird die restliche Strafe erlassen. Nicht nur die Täter müssen mitmachen, sondern mindestens zehn Spieler sowie zwei Betreuer. „Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Sportrichter Clemens Betka vom Kreisverband Westlausitz.