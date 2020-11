Amateurfußball noch in diesem Jahr? NFV vertagt die Entscheidung

Am Ende wird es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, wann die Fußballer von der Oberliga abwärts in die Winterpause geschickt werden. Der Bezirk Hannover nimmt sie sich, hat aber wenig Hoffnungen, dass in diesem Jahr noch gespielt werden kann.

„Eine Entscheidung ist nicht gefallen, wir haben uns vertagt“, sagte Bezirks-Vorsitzender August-Wilhelm Winsmann nach der Videokonferenz des Spielausschusses am Samstag. „Wir wollen die Entscheidung des Verbandsvorstandes abwarten.“ Das Gremium des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) tagt Mitte der Woche nach den nächsten Gesprächen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten. „Unmittelbar danach sitzt der NFV zusammen“, sagt Winsmann.