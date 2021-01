Nach Lockdown-Verlängerung: Amateurfußball-Restart wohl nicht vor März

Die Corona-Lage lässt weiter keinen Spielbetrieb im deutschen Amateurfußball zu. Das haben die Ministerpräsidenten, -präsidentinnen und die Bundesregierung am Dienstag in ihrer Runde beschlossen. Überraschend kommt das nicht. Bundesweit werden die für den Dezember und zunächst bis Mitte Januar beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bis Ende Januar verlängert. Demnach kann der Profisport stattfinden und auch dessen Nachwuchs immerhin trainieren, der Amateursport liegt weiter auf Eis.

Frühestens im März dürfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs realistisch sein. Schließlich braucht es auch einen gewissen Vorlauf an Trainings, um die Gesundheit der Aktiven nicht zu gefährden. Für die Landesverbände verschärft sich damit die Frage, wie die begonnene Saison 2020/21 zu Ende gebracht werden kann, ohne alle Partien zu spielen. Ein Abbruch ohne Wertung ist dabei das am wenigsten beliebte Szenario.

Hauptsache die Hinrunde abschließen

In Sachsen beispielsweise haben sich der Sächsische Fußballverband (SFV) und seine Teilverbände mit der Planung befasst, die Spielzeit im Frühjahr bis zu einer abgeschlossenen Hinrunde zu bringen und so eine wertbare Saison gespielt zu haben, in der jedes Team gegen jeden möglichen Kontrahenten einmal angetreten ist. So sollen immerhin Meister sowie Auf- und Absteiger identifiziert werden können. "Es ist wichtig, dass wir uns auf einen gemeinsamen Weg geeinigt haben und bereit sind, wenn Lockerungen in Sicht sind", hatte Volkmar Beier, Vorsitzender des SFV-Spielausschusses bereits Mitte Dezember gesagt.