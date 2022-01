500 Millionen Euro: Der Amateurfußball hat ein Schwarzgeld-Problem

Dieser Artikel ist Teil des Amateurfußball-Bündnisses #GABFAF. Mehr Infos auf gabfaf.de.

250 Euro im Monat für Auslagen und persönlichen Aufwand. So viel dürfen Amateurfußballklubs ihren Spielern bezahlen (DFB-Spielordnung, §8) Soll es mehr sein, muss ein Vertrag geschlossen werden, und in der Regel fallen dann Steuern und Sozialabgaben an. Um das zu umgehen, wird oftmals getrickst. Fliegt ein solcher Betrug auf, hat das existenzielle Folgen. Vereinen drohen hohe Nachzahlungen oder sogar der Verlust der Gemeinnützigkeit. Spieler und Funktionäre müssen mit Geld- oder Haftstrafen rechnen. Anzeige Trotzdem ist der Betrug weit verbreitet. Jedes Jahr erhalten Amateurkicker in Deutschland mehr als eine Milliarde Euro – davon mutmaßlich 500 Millionen Euro als Schwarzgeld. Das ist das Ergebnis einer Hochrechnung, entstanden im Rahmen einer Kooperation der RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit CORRECTIV und dem rbb, der für die Recherche federführend verantwortlich war. Mehr als 10.000 Spielerinnen und Spieler nahmen dafür an einer nicht repräsentativen Umfrage teil.

"Wir haben lange Zeit den Spielern eine Übungsleiterentschädigung gezahlt, obwohl sie keine Übungsleiter bei uns waren – so wie es viele Vereine auch machen", erzählt das Vorstandsmitglied eines Brandenburger Vereins dem SPORTBUZZER. Ein Finanzbeamter verglich die Namen der angeblichen Trainer mit den Mannschaftsfotos der Jugendteams und kam dem Betrug so auf die Schliche. "Ich weiß noch wie heute, dass ich in Potsdam beim Oberstaatsanwalt saß und der mir sagte: ,Beim nächsten Mal gibt es eine Geld- oder Haftstrafe."

Nach dem Abpfiff gleich das Geld abholen Aber auch unabhängig von den strafrechtlichen Folgen verseucht das Thema Geld zunehmend den Amateurfußball. Während die Klubs ihre Anlagen kaum in Schuss halten können, Trainingsgerät fehlt und löcherige Trikots aufgetragen werden, sorgt die Bezahlung im Herrenfußball für Frust und Entfremdung. In Hannover berichten Zuschauer von einem Spieler in der neunten Liga, der stets unmittelbar nach Abpfiff zum Manager läuft und sich noch auf dem Platz 250 Euro in bar übergeben lässt. Der Trainer eines anderen Klubs erzählt dem SPORTBUZZER von einem Gespräch mit zwei A-Jugendlichen: "Ihre erste Frage war, wie viel Geld sie bekommen."

So viel Geld gibt es in den einzelnen Ligen In der Oberliga werden laut der Umfrage 90 Prozent aller Spieler bezahlt. Das überrascht nicht, schließlich ist der Aufwand für mehrere Trainingseinheiten pro Woche und lange Auswärtsfahrten in der fünften Liga sehr groß. Aber selbst viel weiter unten, in der achten Liga, ist die Bezahlung inzwischen eher Regel als Ausnahme. Mehr als jeder Dritte gibt an, dort mit Fußball Geld zu verdienen, im Mittel 200 Euro pro Monat.

Lesehilfe: 51 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, die in der 7. Liga spielen, bekommen nach eigenen Angaben Geld fürs Fußballspielen. Bei diesen 51 Prozent lag das mittlere Einkommen (Median) bei 210 Euro. © imago images/Shotshop